E-fatura uygulamasına PTT'den itiraz

e-fatura sistemi 2 yılda 3 milyon dolar tasarruf sağladı. Zarardaki PTT'nin müdürü isyan etti



e-fatura sisteminin pilot şirketleri olan Türk Telekomünikasyon, Turkcell, Avea, Vodafone, Bursagaz ve TTNet 2 yıl boyunca sadece faturalarının ikinci nüshasını basmayarak 3 milyon dolar tasarruf sağladı. Önümüzdeki 2 yıl içinde tasarruf miktarının 15 milyon dolara ulaşması bekleniyor.



e-faturanın pilot çalışmalarını başlatarak yaklaşık 2 yıldır faturalarının ikinci nüshasını basmayan Türk Telekomünikasyon, Turkcell, Avea, Vodafone, TTNet ve Bursagaz dahil olmak üzere 6 şirket 3 milyon dolar tasarruf sağladı. Referans'ın haberine göre, bu 6 şirketin ikinci nüshasını basmadığı fatura adedi ise 21 Ekim itibariyle 741 milyon oldu. Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kerman, e-fatura çalışmalarının tamamlanacağı 2010 yılı ile birlikte tüm şirketlerin bu sisteme dahil olabileceğini söyledi. Kerman, e-fatura sisteminin yaygınlaşması ile birlikte 1-2 yıl içinde şirketlerin sağladığı tasarruf miktarının 15 milyon dolar büyüklüğüne ulaşacağını söyledi. e-fatura sisteminin farklı sektörlerde uygulanabilir hale gelmesiyle, bu rakamın da artacağına değinen Kerman, Türkiye çapındaki 150 bin bakkalın yılda yaklaşık 135 milyon adet kağıt tasarrufu yapabileceğini ifade etti.



Sistemi satın alacaklar



e-faturanın birebir elektronik fatura uygulaması olmadığına dikkat çeken Kerman, e-fatura'nın elektronik fatura kayıt sestemi olarak tanımlanabileceğini belirtti. 2010 yılından itibaren tüm şirketlerin kağıda bastıkları faturalarını tamemen elektronik olarak düzenleyebileceklerini belirten Kerman, "Bunu yapamayan şirketler ise ya da sadece birinci nüshasını normal kağıda basacak, kendi için sakladığı ikinci nüshasını ise elektronik olarak düzenleyecek" diye konuştu. Kerman, e-fatura sistemine geçen şirketlerin faturalarını kağıda basmamakla zamandan da tasarruf sağladıklarını söyledi. Bankaların internet bankacılığını ile kağıtsız muhasebe sistemine girdiğini belirten Kerman, e-fatura sisteminin zorunlu hale gelmeyeceğini söyledi. e-fatura sistemini kullanmak isteyen şirketlerin kendilerine ait program geliştirebilecekleri gibi belirli bir programı da satın alabileceğini ifade eden Kerman, "Bu sisteme dahil olmak için yatırım yapamayacak durumda olan küçük boyuttaki firmalar için Maliye Bakanlığı'nın farklı porojeleri olacak" diye konuştu.



Stok takibi de yapılacak



Elektronik faturaya geçiş yapılmasını büyük bir adım olarak yorumlayan Kerman, yeni sistemin finansal çevrelere çağdaş, çevreci ve etkin bir alternatif olacağını söyledi. Teknolojinin gelişimiyle bir malın üretiminden, rafta tüketiciye sunulmasına kadar geçen süreçte veri toplama, verileri değerlendirme ve sonuçlarını hızla iletme yönünde önemli aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Kerman, "Mikro-chip, RFID ve 3G gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte stok takibi yapan, stok belirli bir seviyenin altına düştüğünde sipariş emrini hazırlayan ve tedarikçi firmaya bilgi gönderen, topladığı verilerle tüketici talebinin tahmin edilmesini kolaylaştıran ‘akıllı satış ünitelerinin' örnekleri yakın gelecekte kullanıma sunulacak" dedi.



Bu arada Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü tarafından, denetim ve danışmanlık firması Ernst&Young, IBM ve TurSa desteğiyle "Finansal Süreçlerde Etkinliğin ve Verimliliğin Artan Önemi" konulu bir panel düzenlendi. Panelde ‘e-Fatura Türkiye Uygulamaları' başlıklı bir konuşma yapan Gelir İdaresi Grup Başkanı Arif Yıldırım ise şunları söyledi: "Elektronik fatura alt yapısının oluşturulması için yürüttüğümüz çalışmalar Haziran 2007'den beri sürüyor. Bu yıl sonuna kadar devreye almayı planladığımız nihai elektronik fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak hazırlanmış elektronik fatura mesajlarının taraflar arasında dolaşımını sağlayacak bir yapıyı sunmayı hedefliyor. "



E-fatura PTT'yi vurdu, genel müdür isyan etti



Özellikle fatura gibi basılı gönderilerin taşımasında tekel olan PTT'nin, her gönderiden elde ettiği 70 kuruşluk gelir e-fatura uygulamasından ağır yara aldı. PTT uygulamayla her aboneden elde ettiği yıllık 8 liralık gelirden mahrum kaldı. Habere göre Türkiye'de 43 milyon civarında da kredi kartı müşterisi bulunuyor ve kredi kartı ile faturaları basılı ortamda vatandaşa ulaştırma görevi de PTT'nin. PTT geçen yıl Türkiye içinde 1 milyar 164 milyon gönderi taşıdı. Türkiye'de toplam sabit telefon, internet, cep telefonu abonesi ve kredi kartı müşterisi sayısı 120 milyona yaklaştı. Sadece bunların fatura ve ekstre gönderi sayısının yıllık 1 milyar 400 milyonu geçti.



* Yıllık gönderilen kredi kartı ekstresi: 516 milyon adet

* Telefon, internet ve kredi kartı müşteri sayısı: 120 milyon

* 6 pilot şirketin e-fatura tasarrufu: 741 milyon adet

* 6 pilot şirketin e-faturayla kaynak tasarrufu: 3 milyon dolar

* İki yıl içerisinde tasarruf hedefi: 15 milyon dolar



