E-dilekçe dönemi başladı

T24- Türk Telekom’un çalışmalarıyla hayata geçen ve ilk olarak, TBMM Dilekçe Komisyonu’nda uygulanacak olan “e-dilekçe” sistemiyle vatandaşlar internet üzerinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM’ye şikayet ve taleplerini iletebilecekler. Sistemi kullanabilmek için ise PTT'lerden e-devlet sistemine giriş şifresi almak yeterli.



Komisyon Başkanı Yahya Akman, Komisyon Başkanvekili, Ak Parti Bursa Milletvekili Ali Kul ile konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.



“Komisyonumuz açısından tarihi bir adım atıyoruz” diyen Akman, komisyonun bu yasama döneminde “vatandaşın derdine derman olduğunu ve de olmaya devam ettiğini” söyledi. Yahya Akman, toplumun gündeminde olan bir çok konuya çözüm getirdiklerini belirtti. Akman, “e-dilekçe” programını tamamladıklarını ve bugün hayata geçirdiklerini kaydetti.



Bu dönemde yaklaşık 1 milyon vatandaşın yazılı dilekçesini kabul eden komisyona, bundan sonra, e-kapı sistemi “türkiye.gov.tr” ya da Meclisin internet sayfasından “tbmm.gov.tr” da başvuru yapılabileceğini belirten Akman, vatandaşların kimlik numarasını yazarak başvuruda bulunabileceğini bildirdi.



Komisyon Başkanı Akman, başvuruda bulunan vatandaşların cep telefonlarına, başvurunun ulaştığına dair bilginin geleceğini söyledi.



E-dilekçe ile birlikte, komisyonun iç işleyişinin de artık internet ortamında yapılacağını ifade eden Yahya Akman, diğer devlet kurumlarının altyapılarının hazır olması durumunda, onlarla yazışmaların da internet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.



Dilekçe Komisyonu Başkanı Akman, bu sistemle, bazen günlerce bazen haftalarca süren işlemin, bir dakika veya bir kaç saniyede tamamlanacağını bildirdi.



TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kaplan da bu projeyle vatandaşın; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devlet kurumlarına internet üzerinden başvurduğu gibi, Meclis ve milletvekillerine de internet üzerinden başvuru yapma imkanına sahip olacağını kaydetti. Kaplan, daha sonra e-dilekçe başvurusunun nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.



Toplantıya, TBMM Bilgi İşlem Müdürü Zeki Çiftçi de katıldı.



e-dilekçe sistemi nasıl çalışıyor?



Vatandaşların e-dilekçe hizmetinden faydalanabilmeleri için öncelikle e-devlet hesabına sahip olmaları gerekiyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresi alabilmek için ise geçerli bir kimlik belgesi ile PTT'ye gitmek yeterli. Bu kimlik belgesi ve 1 TL karşılığında vatandaşlara geçici bir şifre zarfı veriliyor. www.turkiye.gov.tr sitesindeki alana T.C. Kimlik numarası ve verilen geçici şifreyi yazarak e-devlet sistemine girebiliriler.



E-devlet sistemine kayıt yapıldıktan sonra TBMM Başkanlığı mensüsünün altındaki "TBMM e-dileçe hizmeti" başlıklı linke girerek dilekçe gönderebiliyorsunuz. Ayrıca konuyla ilgili herhangi bir sabit telefondan 160'ı tuşlayarak da müşteri hizmetlerinden destek alınabiiyor.