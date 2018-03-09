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e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha

e-Devlet, en son 'soy sorgulama' ve 'miras sorgulama' hizmetlerini uygulamaya koymuştu

09 Mart 2018 18:05

Rekabet Kurumu'ndan yapılan duyuruya göre, e-Devlet kapısı üzerinde başvuru portalı hizmeti kullanıma açıldı. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile turkiye.gov.tr Rekabet Kurumu başvurularını yapabilecek.

Buna göre, teşebbüsler ve vatandaşların e-devlet aracılığıyla yapabileceği işlemler şu şekilde:

Birleşme devralma başvurularının alınması, menfi tespit/muafiyet başvurularının alınması, birleşme devralma başvurularına 3. taraflarca itiraz veya bilgi verme başvurularının alınması, soruşturmalarda tarafların yazılı savunmaları için ek süre taleplerinin alınması, rekabet kurumuna yapılan dosyaya giriş başvurularının alınması, Rekabet Kurumu nezdinde sözlü savunma toplantısına katılım taleplerinin alınması.

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