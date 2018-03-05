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e-Devlet'te yeni hizmet; tek tıkla miras sorgulama

e-Devlet'te daha önce de vatandaşlarla soy bilgileri paylaşılmıştı

05 Mart 2018 17:23

Daha önce 1800'lere dek uzanan soy bilgilerinin vatandaşlara sunulduğu e-Devlet'te artık, "miras sorgulama" işlemi de yapılabilecek. 

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi. 

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

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