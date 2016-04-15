e-Devlet’te artık araç sorgulaması yapılamayacak

Bir dizi hizmete erişimin sağlandığı e-Devlet Kapısı üzerinden artık plaka numarası ile araç sorgulaması yapılamayacak. İlgili alana girildiğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı üzerine bu alanda yalnızca kişiye ait araçlara ilişkin sorgulamasının yapılabileceği bilgisine yer veriliyor.

Hürriyet’in haberine göre, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim izni verilen sitenin sıklıkla kullanılan uygulamalarından birini de ‘araç sorgulama’ kısmı oluşturdu. Ancak bu alanda artık sınırlı bir sorgulama yapılabilecek. Daha önce herhangi bir plakaya ilişkin sorgulama yapılabilirken, şimdi yalnızca kişi kendisine ait araca ilişkin sorgulama yapabilecek.

Söz konusu alana girildiğinde şu yazı ekranda beliriyor: “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile sunulmakta olan bu hizmet, Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı ile; Anayasa ve diğer mevzuatta düzenlenen kişisel verilerin korunması kapsamında e-Devlet Kapısı’na giriş yapan gerçek kişinin yalnızca kendisine ait araç ve sürücü belge bilgisi sorgulama işlemleri yapabileceği şekilde yeniden düzenlenmiştir. Lütfen kendinize ait araç bilgisini sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-adima-tescilli-arac-sorgulama bağlantısını kullanınız” yazısı çıkıyor.

Söz konusu alanı özellikle, avukatlık büroları, sigorta acenteleri, ikinci el araç alımı yapmak isteyen kişiler ve medya mensuplarının kullandığı biliniyor.

Yine, e-Devlet üzerinden ‘Ehliyet Ceza Bilgilerim’ kısmı için de benzer bir değişikliğe gidildiği anlaşıldı.