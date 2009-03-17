E-Devlet’in başkenti Konya

E-Devlet Kapısı Projesi kapsamında, Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde depolanacak olan bilgilerin yedeklenmesi Konya'ya yapılacak. Yedekleme için Gölbaşı-Konya arasında, hızlı tren hattına, fiber optik kablolar da döşenmeye başlandı.



Uygulamayla birlikte, internet üzerinden girilen tüm bilgilerin Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde depolanması kararlaştırılmıştı. Yetkililer, E-Devlet bilgilerinin yedekleme merkezi olarak Konya'yı seçti. Konya'da oluşturulan merkezde E-Devlet'e ait tüm bilgiler Gölbaşı'ndeki merkezle eş zamanlı olarak tam yedeklenecek.



200 kişi çalışacak



Konya'daki merkezde, 200 kalifiye eleman istihdam edilecek. Yedekleme Merkezi'nden sorumlu bir yetkili, ``Yedek deyince, burası yedek kaleci gibi hiç bir şey yapmadan kulübede beklemeyecek. Burası çalışacak. 200 kalifiye eleman istihdam edilecek'' dedi.



Eski bir köyde kurulacak



E-Devlet'in yedekleme merkezi, Konya'nın Meram İlçesi sınırılarında kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş bir köye kurulacak. Köyün zemin etütü yapıldı. Depreme karşı dayanıklılığı test edildi. Her konudan güvenli bulunan köye yedekleme merkezinin kurulması için inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Köy biraz çukurda kaldığı için yedekleme merkezi yoldan bakıldığında görülemeyecek.



Konya'ya kurulacak olan yedekleme merkezinin yetkilisi, ana merkez olan Gölbaşı İlçesi ile yedekleme merkezi olan Meram İlçesi arasında fiber optik kabloların döşenmesine başlandığını açıkladı. Kablolar, Konya-Ankara arasında yapımı halen devam eden hızlı tren hattına döşenmeye başlandı. Veri aktarımında fiber optik kabloların yanı sıra Türksat uydusu da kullanılacak.



Yetkililer, yedekleme merkezi inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanacağını, inşaatın tamamlanmasının ardından kısa süre üçerisinde de yedekleme merkezinin hizmete gireceğini açıkladı.

