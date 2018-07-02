E-devlet'in ardından 'tek kapı' uygulaması geliyor

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, vatandaşın, farklı sebeplerle e-devlet uygulamasını kullanmayıp, kamu kurumuna giderek yüz yüze hizmet alma talebine yönelik yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Oktay, "O da 'tek kapı' diye ifade ettiğimiz, daha güzel bir isim vereceğimiz bir uygulama. Vatandaşın 50 kurumda işi olabilir, 50 kuruma gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir kapıdan girsin. Hangi kurum nerede aramadan, hiçbir belge getirmeden, fotoğraf dahil elini kolunu sallayarak tek noktadan hizmetlerin tamamını alsın. Böyle bir çalışmamız da var. Bu çalışmada son aşamaya gelindi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla başlatılan bürokrasiyle mücadele için devlet hizmetlerinin e-Devlet'e entegrasyonunda önemli mesafe alındı.

Başbakanlık Müsteşarlığı, 65. Hükümet'in göreve gelmesiyle birlikte "bürokrasinin belini kırmak" için yoğun mesai harcadı.

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve TÜRKSAT'la yapılan çalışmalar sonucunda bürokrasinin azaltılması konusunda önemli mesafe alındı.

Oktay, bürokrasinin azaltılması çalışmaları konusunda, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın, "Bürokrasinin çalışmadığı ve ağır işlediğiyle ilgili şikayetler alıyoruz. Buna ilişkin çalışma yapın." talimatının ardından harekete geçtiklerini ifade eden Oktay, bu kapsamda bazı bakanların da yer aldığı bir komisyon oluşturulduğunu belirtti.

Vatandaşın bürokrasiye ilişkin şikayetlerine değinen Oktay, "İnsanlarımız devletten hizmet alacağı zaman 'Bana şunu getir, şu belgeyi getir.' gibi kendisine belge toplattırılması ve kapı kapı dolaştırılmasından şikayetçi. Bakanlar Kurulu'muz, sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Başbakanımızın nezdinde sürekli çalışıyor bu konuyu. Biz de etkin koordinasyon için müsteşarlarımızla bu konuda güzel bir çalışma yaptık." diye konuştu.