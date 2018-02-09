e-Devlet, soyağacı sorgulama hizmetini askıya aldı

e-Devlet'in dün hizmete açtığı soyağacı sorgulama hizmetini askıya alındı. Hizmetin askıya alınmasının sebebinin yoğun talep olduğu ifade edildi.

Birçok bürokratik işlemi kamu kurumlarına gitmeden yapabilme imkanı sağlayan e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetiyle de dikkatleri üstüne çekti. Dün hizmete açılan bölüm, yoğun ilgi gördü ve e-Devlet'in geneline erişimde sorunlar yaşanmasına sebep oldu.

Akşam saatlerinde düzelen e-Devlet, bugün sabah saatlerinde söz konusu hizmeti askıya aldı. Hizmete ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyor.