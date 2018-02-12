e-Devlet alt-üst soy sorgulama hizmetinin ne zaman devreye gireceği belli oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye vatandaşlarının soy bilgilerine ilişkin olarak dokümanları e-Devlet üzerinden yayınlamış, yaşanan yoğunluk nedeniyle 10 Şubat'ta askıya alınmıştı. 'Alt-Üst Soy Sorgulama' hizmetinin yeniden aktif olması için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın devreye girdiği belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü soyağacı sorgulama sistemini e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açmış, vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin ardından sistem kilitlenmişti.

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Geçici olarak kapatılan sistem günlük kota uygulamasıyla önümüzdeki günlerde tekrar devreye gireceği açıklanmıştı.

En geç bir hafta içinde yeniden açılıyor

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. 'Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir' konusundaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız, sakin olmaları” dedi.