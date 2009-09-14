E-çöpler ekonomik isfrafa neden oluyor

İletişim ve bilişim çağının nimetleri ve faydaları yadsımak imkansız. Ancak her sanayi alanında olduğu gibi bu alanda da üretilen her ürün çevreye zarar veriyor. Üstelik elektronik aletler daha da fazla. Çünkü içlerinde tehlikeli ve toksik atıklar barındırıyor. Dünyanın yeni sorunu haline gelen bu atıkların geri dönüşümü artık çevrecilerin de ana gündem maddeleri arasında. Elektronik ürün mağazalar zinciri olan Media Markt da bu trendi görerek geri dönüşüme yatırım yapmış. Firma mağazalarında oluşturulan geri dönüşüm kutularında eski monitör, bilgisayar, buzdolabı, CD, fırın, elektrik süpürgesi gibi elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümlerini sağlayacak.

Günde 65 bin ton üretiliyor

Türkiye'de günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretildiğini ve bu çöplerin yüzde 15- 20'sini geri kazanılabilir nitelikte atıkların oluşturduğu dikkate alınınca bu kampanyanın önemi de artıyor. Elektronik atıkların tehlikeli ve toksik maddeler içermesi yanında bir diğer özelliği de metal, cam, plastik ve yeniden kullanılabilen diğer malzemeler nedeniyle maddi anlamda değer taşımaları.