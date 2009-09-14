E-çöpler ekonomik isfrafa neden oluyor

Ömrü bitince içlerinde tehlikeli ve toksik atıklar barındıran 'e-çöp'ler önemli bir çevre sorunu haline geldi.
İletişim ve bilişim çağının nimetleri ve faydaları yadsımak
imkansız. Ancak her sanayi alanında olduğu gibi bu alanda da üretilen
her ürün çevreye zarar veriyor. Üstelik elektronik aletler daha da
fazla. Çünkü içlerinde tehlikeli ve toksik atıklar barındırıyor.
Dünyanın yeni sorunu haline gelen bu atıkların geri dönüşümü artık
çevrecilerin de ana gündem maddeleri arasında. Elektronik ürün
mağazalar zinciri olan Media Markt da bu trendi görerek geri dönüşüme
yatırım yapmış. Firma mağazalarında oluşturulan geri dönüşüm
kutularında eski monitör, bilgisayar, buzdolabı, CD, fırın, elektrik
süpürgesi gibi elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümlerini
sağlayacak.
Günde 65 bin ton üretiliyor
Türkiye'de günde yaklaşık 65 bin ton çöp
üretildiğini ve bu çöplerin yüzde 15- 20'sini geri kazanılabilir
nitelikte atıkların oluşturduğu dikkate alınınca bu kampanyanın önemi
de artıyor. Elektronik atıkların tehlikeli ve toksik maddeler içermesi
yanında bir diğer özelliği de metal, cam, plastik ve yeniden
kullanılabilen diğer malzemeler nedeniyle maddi anlamda değer
taşımaları.