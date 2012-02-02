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e-bildiri için soruşturma

27 Nisan 2007’de Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan “e-bildiriyle” ilgili soruşturma başlatıldı.

02 Şubat 2012 02:00


 T24-   Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 27 Nisan 2007’de Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan “e-bildiriyle” ilgili soruşturma başlattı.




Hürriyet'in haberine göre, savcılığın, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile birlikte görev yapan kuvvet komutanlarının ifadesine başvurması bekleniyor. Savcılık, cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki krizin perde arkasını da araştıracak.


Savcılık, 28 Şubat süreci ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, 27 Nisan e-bildirisiyle ilgili yapılan suç duyurularını dikkate alarak ayrı bir soruşturma başlattı. “e bildiri” ile ilgili Türkiye genelinde yapılan suç duyuruları Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nde birleştirildi.


2012/317 esas sayılı soruşturma numarası ile başlatılan tahkikat kapsamında savcılığın, “Bizzat ben kaleme aldım” diyen dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile kuvvet komutanlarının ifadesine başvurması bekleniyor. 27 Nisan soruşturmasını, 12 Eylül darbesiyle ilgili iddianameyi hazırlayan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin yürütüyor.


Savcı Çetin, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesindeki e-bildirinin kimin talimatıyla yayınlandığını ve cumhurbaşkanı seçim sürecinde yaşanan 367 oy krizinin perde arkasını da araştıracak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur oylamasına son anda katılmayacağını açıklayan dönemin Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ve DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın herhangi bir baskıya uğrayıp uğramadığı da araştırılacak. Savcılık, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı’ndan, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” başta olmak üzere, 27 Nisan dönemine ait belgeleri de isteyecek.

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