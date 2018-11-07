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E-5'te trafik kazası; kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı

07 Kasım 2018 11:18

E-5 karayolu Beylikdüzü mevki Edirne yönünde kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı.

İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon önce başka bir oyomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Araçlar yan yola yönlendirildi.

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