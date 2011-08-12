E-5'in kenarında 2 kilo 400 gram patlayıcı

T24 - D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yol kenarındaki bir işaret levhasının altında toprağa gömülü halde 2 kilo 400 gram A-4 plastik patlayıcı bulundu. Valilik kaynakları, 4 gün önce bulunan patlayıcının terör örgütü PKK ile bağlantılı olabileceğini belirtti.



Kocaeli’nde D-100 Karayolu’nun Körfez geçişinde yol kenarına bir işaret levhasının hemen yanında toprağa gömülü halde 2 kilo 400 gram A-4 plastik patlayıcı bulundu. Patlayıcının buraya ne amaçla gömüldüğü belirlenemezken, bölgenin Tüpraş başta olmak üzere akaryakıt, diğer petrol ürünleri ile LPG firmalarının dolum ve depolama tesislerine yakın olması nedeniyle, buralardaki önlemler en üst düzeye çıkarıldı.



Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın da doğruladığı bilgilere göre, 4 gün önce Karayolları ekiplerinin D-100 Karayolu üzerindeki çalışması sırasında Körfez İlçesi geçişinde bir işaret levhasının altında toprağa gömülü halde paket bulundu. Yağlı bir kağıda sarılı olarak bulunan paketin içindeki maddeyi çalışanlar uyuşturucu zannederek polise bildirdi. Olay yerine gider ekipler bunu incelediğinde, çok tehlikeli olan ve PKK’lı teröristlerin geçtiğimiz yıllarda Irak’taki depolardan çaldığı bilinen Portekiz imalatı A-4 plastik patlayıcılardan olduğu belirlendi.



Uzaktan kumandalı fünye ile de patlatılabilen, ayrıca 15-20 yıl boyunca özelliğini kaybetmeden saklanabildiği belirtilen 2 kilo 400 gram ağırlığındaki A-4 plastik patlayıcı polisin yanı sıra askeri uzmanlar tarafından da incelendi.





NE AMAÇLA KONULDU?



Kirli beyaz renkli macuna benzer bir madde olan A-4 plastik patlayıcının toprak ve asfalt yollarda da kamufle edilebildiğini söyleyen uzmanlar, bunun uzaktan kumanda ile patlatılabildiğini hatırlatarak, bu patlayıcının buraya araç geçişi sırasında planlanan bir suikast için mi, yoksa daha sonra yapılacak bir eylemde kullanılmak amacıyla mı buraya gömüldüğünün araştırıldığını söyledi.





TÜPRAŞ VE DOLUM TESİSLERİNE DE YAKIN



D-100 Karayolu’nun Körfez İlçesi geçişinde plastik patlayıcının bulunduğu noktanın ayrıca Tüpraş başta olmak üzere petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra LPG dolum ve depolama tesislerine de birkaç kilometre yakın olması polisi de alarma geçirdi. Polis bu tesislerin çevresindeki önlemlerini arttırırken, firmalar da özel güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı.



Polisin, C-4 plastik patlayıcıyı bulduktan sonra bunu almaya gelenler olbileceği düşüncesiyle bölgede 4 gün boyunca tedbili kıyafetle tedbir aldığı ancak kimsenin gelmediği de öğrenildi.



A-4 plastik patlayıcı, TNT ve C-4’den daha etkili, patladığında yaklaşık 3 bin derece sıcaklık veren ve yarattığı basınçla da çok geniş bir alanda tahribat yapan bir patlayıcı olarak biliniyor.





