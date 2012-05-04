E-5 Avcılar yönü trafiğe kapandı

Avcılar'da damperi açık unutulan bir kamyon üst geçide çarptı. Üst geçidin çökme tehlikesi nedeniyle E-5 Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Avcılar'da metrobüs inşaatına asfalt getiren 34 ZR 9989 plakalı kamyon, asfaltı boşalttıktan sonra yola çıktı. Damperi açık unutulan kamyon Beylikdüzü istikametinde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 500 metre giden kamyonun damperi, İGS üst geçidine takıldı. Bu sırada üst geçitte bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Kaza sonrası büyük çapta maddi hasar oluşan üst geçidin çökme ihtimali nedeniyle E-5 Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.