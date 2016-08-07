Dzsudzsak Bursa'dan Al Wahda'ya transfer oldu

Bursaspor'un Macar futbolcusu Balazs Dzsudzsak, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

EURO 2016'da Macaristan Futbol Milli Takımı formasıyla başarılı bir turnuva geçiren Bursasporlu futbolcu Balazs Dzsudzsak, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda ile resmen anlaştı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balazs Dzsudzsak için Türk kulübü Bursaspor ile 3 milyon Euro'ya anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Dzsudzak, teknik direktör Javier Aguirre istediği oyuncularından bir tanesiydi."



"Tecrübeli futbolcu Fransa'da başarılı bir turnuva geçirdi. Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmadığı takdirde oyuncu sözleşmenin imzalanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır."