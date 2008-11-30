DYP'de çek kavgası

DYP'nin Mehmet Ağar'ın genel başkanlığı sırasında Anavatan Partisi'yle yürütülen birleşme çalışmaları nedeniyle adını DP olarak değiştirmesinin hemen ardından yeniden kurulan DYP'de, Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz ile İdare Müdürü Süleyman Yaşar arasında bugünlerde ilginç bir kavga yaşanıyor.



29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılamayacak olan partideki kavganın aktörleri, Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ile hakkında ilginç iddialarda bulunan ve Ankara Barosu'na şikayet eden İdare Müdürü Süleyman Yaşar. Partinin İdare Müdürü Süleyman Yaşar, 22 Ekim 2008'de Ankara Barosu'na yaptığı başvuruda aynı zamanda avukatlık yapan Çetin Özaçıkgöz'ün avukatlık diplomasının iptalini istiyor. Yaşar'ın suçlamalarını ise DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz'ün "21 bin 999 YTL'lik sahibi olduğu Öz Toprak Biodizel şirketine ait çeki tahsil ettiği, ancak kendisine vermediği" oluşturuyor.



Ankara Barosu'na yaptığı başvuruda, şirketinin avukatlığını yapan Özaçıkgöz'le, 26 Ekim 2007'de çekin tahsili için bin YTL karşılığında anlaştığını belirten Yaşar, işlerinin bozulması nedeniyle DYP'ye gelerek iş talebinde bulunduğunu ve idare müdürü olarak görev aldığını da kaydediyor.



-"TAMAM YEMİŞSİN AMA YETER VER ARTIK PARAMI"-



Yaşar, 21 bin 999 YTL'lik çekinin Özaçıkgöz tarafından tahsil edildiğini 10 ay sonra öğrendiğini belirtirken başvurusunda da "Benim paramı bir yıl yiyecekler bir de sahte belgeyle üstüne yatacaklar. Yemezler Açıkça 21 bin 999.17 YTL'lik paramı Avukat Çetin Özaçıkgöz'e ait hesaba aktarmışlardır. Afiyet olsun diyemeyeceğim. Ben evime ekmek götüremezken yedirmem. Tamam bir yıl kullanmışsın benden habersiz, yeter ver artık. Ticari faizleriyle istiyorum, sermayemi bitirdiler. Param olmadığı için ticaretimi bitirdim, çok zarar edip bir de yanına DYP Genel Merkeze idare müdürlük yetkisi verdi, beş aydır sıfır para aldım" iddiasında bulunuyor.



Süleyman Yaşar'ın iddiası bununla da bitmiyor, Özaçıkgöz'ün müvekkili Metin Akyol'un 11 bin 750 YTL'sini de kendi hesabına aktardığını öne sürüyor. (Haberler.Com)





