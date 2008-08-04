DYO Karşıyaka Emanuele Sbano ile anlaştı

Tempo24-



Transfer çalışmalarına hız veren Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi ekiplerinden DYO Karşıyaka, takımın anternörlüğüne İtalyan Emanuele Sbano'yu getirdi.



DYO Karşıyaka Voleybol Şube Sorumlusu Koral Kalpaklıoğlu, bu sezon voleybolda Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan İtalya'nın ünlü ekibi Perugia'nın antrenörlüğünü yapan Sbano ile anlaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Ligi 5. sırada tamamlayan DYO Karşıyaka'yı daha büyük hedeflere ulaştırmak için planlama yaptıklarını anlatan Kalpaklıoğlu, Sbano'nun istikrarlı, kaliteli bir çalıştırıcı olduğunu kaydetti.



Sbano ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaştıklarını dile getiren Kalpaklıoğlu, "Voleybolda kalıcı ve daha güçlü bir takım kurma amacındayız" dedi.



35 yaşındaki İtalyan teknik adam Sbano ise ilk kez yurt dışında görev aldığını, DYO Karşıyaka'ya gelme konusunda kolay karar vermediğini söyledi.



Türkiye ve DYO Karşıyaka ile ilgili çok iyi referanslar aldığını bunun üzerine teklifi kabul ettiğini anlatan Sbano, "Bu ekipteki heyecanı görme imkanı buldum. Bir Türk takımının antrenörü olmak heyecan verdi bana. DYO Karşıyaka genç bir takım ve benim gibi büyümek, ilerlemek istiyorlar. Genç bir antrenörüm. Önemli hedeflerim var. Huzurlu çalışma ortamı sunulacağı için ve hedeflerimi yerine getirmek için geldim" diye konuştu.

