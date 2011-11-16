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Spor

Dynamo Kursk: 93 

16 Kasım 2011 21:26

-Dynamo Kursk: 93 - Kayseri Kaski: 70 ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Kayseri Kaski Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası (F) Grubu'ndaki 3'üncü maçında Rusya'nın Dynamo Kursk takımına 93-70 mağlup oldu. Rusya'nın Kursk kentinde yapılan maçın ilk çeyreği 30-25 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci bölümde rakibi karşısında fazla sayı üretemeyen Kayseri Kaski, farkın açılmasına engel olamadı ve devre arasına 50-36 geride girdi. 3'üncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Dynamo Kursk, bu çeyreği de 68-54 üstün geçti ve maçtan 93-70 galip ayrıldı.  Kayseri Kaski'de Latoya Sanders'ın 19, Donneka Hodges'un 18 ve Anna De Forge'un ise 13 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, Dynamo Kursk'ta Anna Petrakova 26, Michelle Snow 18, Natalia Vodopyandva ise kaydettiği 15 sayıyla dikkati çekti. Kayseri Kaski, gruptaki 4'üncü maçında, 24 Kasım Perşembe günü İsrail'in Maccabi Bnot takımını konuk edecek.

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