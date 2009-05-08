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Dünya

'DYH'yle ilgili süreç endişe yaratıyor'

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu Üyesi Rehn, "Doğan Yayın Holding aleyhindeki yasal süreç uygulamada endişe yaratıyor" dedi.

08 Mayıs 2009 03:00

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, Doğan Yayın Holding'e faiziyle birlikte kesilen 914 milyon 800 bin TL'lik cezayla başlayan yasal sürecin, "uygulamada basında bağımsızlık ve çoğulculuk ilkesine saygıda endişe yarattığını" ileri sürdü.

Avrupa Parlamentosu'nun farklı üyelerinden Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili yazılı soru önergelerini birleştirerek cevaplandıran Rehn, "Basında bağımsızlık ve çoğulculuk, her demokraside temel değerler arasındadır. Doğan Yayın Holding aleyhindeki yasal süreç, uygulamada bu ilkeye saygıda endişe yaratıyor. Buna ilaveten önde gelen Türk siyasetçilerin basın aleyhindeki açıklamaları, Türkiye'de basın özgürlüğüne tam saygı atmosferine yardımcı olmuyor" görüşünü savundu.

Rehn, Doğan Yayın Holding'e vergi cezasıyla başlayan yasal süreci ölçülülük ile yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkeleri ışığında yakından izleyeceklerini bildirdi. (AA)

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