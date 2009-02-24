DYH'den 914 milyon liralık teminat istendi

Halkalı Vergi Dairesi, Doğan'dan 914 milyon TL tutarında teminat talep etti. Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik, vergi mahkemesine açacakları dava sonuçlanıncaya kadar şirketin, 980 milyon lira civarı geçerli teminat göstermesinin gerekeceğini söyledi.



Halkalı Vergi Dairesi, 826 milyon TL'lik rekor vergi cezasıyla sarsılan Doğan Grubu'ndan bugün 15 gün içinde 914.820.334 TL teminat göstermesini istedi. Doğan teminatı gösteremezse, ihtiyati haciz yolu açılacak!



Bu teminat istemi üzerine İMKB'ye yazılı bir açıklama gönderen Doğan Holding, tebligatı doğrulayarak şunları belirtti:



"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden bugün şirketimize tebliğ edilen yazı ile, yukarıda bahsi geçen toplam 826.100.522 TL tutarindaki "vergi asli" ve "vergi ziyai" cezasi ile 165.000 TL tutarindaki "özel usulsüzlük" cezası için, yazıları tarihi itibariyle hesaplanan 88.554.813 TL tutarındaki gecikme faizi ile birlikte toplam 914.820.334 TL tutarı için şirketimizden teminat gösterilmesi talep edilmekte ve bunun icin 15 günlük süre verilmektedir. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, gelişmeler oldukça kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.



Gedik: Gücümüz var



Doğan Yayın Holding'e kesilen vergi cezası ile ilgili düzenlenen teknik bilgilendirme toplantısının ardından Reuters'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Gedik, "Ceza bilançoda dipnota yansıyor, ama bilançoda karşılık ayrılıp kârdan düşülür mü o ayrı bir şey. Bilançoda bu kadar teminat gösterdim diye göstereceğim, davayı anlatacağım, ama karşılık ayırıp kârımı düşürmeyeceğim. Buna da ben karar vermiyorum, bağımsız denetçiler ve hukukçular karar veriyor. Davayı kazanma şansıma bakıyorlar. Yüzde 10 ayır veya hiç ayırma diyor" dedi.



Maliye 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda, 132.9 milyon lirası vergi aslı ödemesi, 693.18 milyon lirası vergi zıyai ve 165,000 lirası özel usulsüzlük cezası olmak üzere toplam 826 milyon liralık vergi ödemesine ilişkin ihbarnameleri, Doğan Yayın Holding'e geçen hafta tebliğ etti.



Doğan Yayın Holding'in 30 gün içinde itiraz için mahkemeye gideceğini, ancak davanın sonuçlanmasının 2 ile 7 yıl süreceğini belirten Gedik, bu süre zarfında ise yasal prosedür gereği geçerli teminat göstermeleri gerektiğini söyledi.



Gedik, "Grubumuz faizler dahil 980-989 milyon lira civarı bir miktarı maalesef teminat olarak verecek. Bu gayrimenkul olur, hazine bonosu olur, makine olur. Cebimden çıkmıyor ama, dava bitene kadar teminat altına alınıyor" diye konuştu.



Bu teminatı vermede herhangi bir finansal sıkıntı yaşamayacaklarını, krize sağlıklı bir bilanço ve sıkı bir rezervle girdiklerini söyleyen Gedik, "Grubumuzun bunu fazlasıyla verme gücü var. Ama ben işin itibar, imaj tarafına bakıyorum" dedi.



'Bütün ortaklar cezaya katılır'



Gedik, uzlaşma hakkı verilseydi, memnuniyetle Petrol Ofisi'nde olduğu gibi uzlaşmaya gideceğini söyledi.



Mahkeme sonunda cezanın ödenmesi gerektiğine hükmedilirse, şirketin yabancı ortağı Axel Springer de cezaya ortak olacağını belirten Gedik, küçük yatırımcı da dahil şirketin o günkü ortağı kimse cezaya katılacağını söyledi.



Doğan TV'nin yüzde 25'inin Axel Springer'e satışından elde edilen gelirin 2007'de temettü olarak dağıtılmaması amacıyla satış işleminin geciktirilmiş olabileceği yönündeki bir soruya da cevap veren Gedik, "Buradan elde ettiğimiz gelirin yatırımcıya kâr payı olarak dağıtılması zaten mümkün değil. Bu paranın 5 yıl içinde sermayeye eklenecek fona aktarılması gerekiyor" diye konuştu.



Vergi denetiminin şirket içinden birinin Maliye'ye yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı iddiasını da değerlendiren Gedik, şu anda kendilerine ulaşan böyle bir durum olmadığını söyledi.