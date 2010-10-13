-DYH'DE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Doğan Yayın Holding A.Ş, şirketin ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Doğan Yayın Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, bugün öğlen saatlerinde bazı veri dağıtım kanallarında yayınlanan ve şirket kaynaklı olmayan haberlerde; doğrudan ve/veya dolaylı bağlı ortaklıkların nezdinde faaliyet gösteren gazetelerin, dergilerin ve televizyon kanallarının satışı ile ilgili olarak, bazı kurumların potansiyel alıcı sıfatıyla isimleri de geçirilerek, ''spekülatif'' bilgi ve yorumlara yer verildiğinin gözlemlendiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Daha önce konuya ilişkin olarak yaptığımız özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere; şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, şirketimize yeni ortaklar alınması ve/veya bağlı ortaklıklarımızdaki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, varlık satışı yapılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında, ilgilenen kurumlar ile çalışmalar, danışman kuruluş refakatinde halen devam etmekte olup, mevcut durum itibariyle kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.''