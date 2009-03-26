DYH, hacizin kaldırılmasını talep etti

Doğan Yayın Holding A.Ş, şirketin mal varlığı üzerindeki haciz kararının kaldırılması için Halkalı Vergi Dairesi'ne yeniden müracaat etti



Doğan Yayın Holding A.Ş, "ihtiyaten haczedilen Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerinin değeri konusunda herhangi bir çalışma yapmamak sureti ile şirketin tüm mal varlığı üzerinde ihtiyati haciz tesis eden Halkalı Vergi Dairesi'nin söz konusu uygulamalarına son verilmesi amacıyla bugün Halkalı Vergi Dairesi'ne yeniden müracaat edildiğini" duyurdu.



Doğan Yayın Holding A.Ş'den İMKB'ye yapılan açıklamada, Halkalı Vergi Dairesi'nin, şirkete tebliğ etmiş olduğu 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait vergi aslı ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak, yürütmekte olduğu mal varlığı araştırması neticesinde şirketin banka hesapları ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve aracı kurumlar nezdindeki ihraçcı/yatırımcı hesaplarına ihtiyati haciz işlemi tesis etmiş olduğunun, ilgili kurumlara yazılan yazılar vasıtasıyla dolaylı

olarak öğrenilmiş bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Buna göre, bankalardaki hesaplarımızın yanı sıra, iştiraklerimizden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş sermayesinin yüzde 66,56'sını, Doğan Gazetecilik A.Ş sermayesinin yüzde 70,76'sını; Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş sermayesinin yüzde 44,89'unu ve Doğan TV Holding sermayesinin yüzde 45,40'ını temsil eden hisse senetleri üzerinde ihtiyati haciz işlemi tesis edilmiştir. Bu hisselere ait mali (ör. Kar payı) ve yönetimsel (ör: oy) haklar

şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edecektir.



Daha önce kamuya açıkladığımız üzere, Halkalı Vergi Dairesinin 'Haciz Tutanağı' düzenlenmek suretiyle teslim almış olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş'nin sermayesinin yüzde 45,40'ını temsil eden hisse senetlerinin değeri, Mahkemece atanan bilirkişilerce hazırlanan değerleme raporuna göre 1.079.100.000 TL olup, toplam 914.820.334 TL olarak bildirilen vergi aslı ve ceza tutarının (kamu alacağının) yüzde 18 üzerinde ve söz konusu kamu alacağını fazlasıyla karşılayacak tutardadır."



Açıklamada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesinde yapılan atıf gereğince, Kanunun 61'inci maddesinin 1'inci fıkra hükmüne göre, ihtiyati haczin amme alacağını karşılayacak miktarda yapılmasının kanunun emredici hükmü olduğuna işaret edilerek, bu itibarla, Doğan TV Holding A.Ş hisse senetleri üzerinde tesis edilen ihtiyati haciz işleminden sonra, şirketin bankalar, MKK ve aracı kurumlar nezdindeki varlıkları üzerine uygulanan ihtiyati hacizlerin kamu alacağı tutarını aşan hacizler olduğunun

düşünüldüğü savunuldu.



Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



"Bu durumda, ihtiyaten haczedilen Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerinin değeri konusunda herhangi bir çalışma yapmamak sureti ile şirketimizin tüm mal varlığı üzerinde ihtiyati haciz tesis eden Halkalı Vergi Dairesi'nin bu tasarrufunun 6183 sayılı Kanun'un amir hükümlerine açıkça aykırı olduğu düşünüldüğünden söz konusu uygulamalarına son verilmesi amacıyla bugün Halkalı Vergi Dairesine yeniden müracaat edilmiştir. Bu müracaatımıza verilecek

yanıta göre haklarımızın korunması için gerekli yasal işlemlere başlanılacaktır."

