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Spor

Dybala'dan Suriyeli çocuklara destek mesajı

Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi

09 Nisan 2017 20:04

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

Arjantinli futbolcu Dybala, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Her çocuk benim çocuğum" yazılı bir tişört giydiği fotoğrafına yer verdi. Dybala, paylaşımına "Savaşı durdurun" notunu da ekledi.

Daha önce Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Roma'nın emektar futbolcusu Francesco Totti ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan skoreri Luigi Datome de Suriyeli çocuklar için sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaşmıştı.

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