Dybala'nın sevgilisi Koronavirüs'ün etkilerini anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini yeni tip Koronavirüs'ün etkilerini nasıl hissettiklerini açıkladı. Sabatini, "Önce ben ciğerlerimden garip sesler duydum sonra Paulo da aynı şekilde hissettiğini söyledi" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 23 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala, Juventus'un Youtube kanalına yaptığı açıklamada, "İlk hissetmeye başladığımda 5 dakikada hemen yoruluyordum. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim. Çok fazla kas ağrısı yaşadım. Şimdi daha iyiyim ve egzersiz yapabiliyorum. Kız arkadaşım Oriana da ben de kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.

"Hastalık önce grip gibi geliyor"

Dybala'nın kız arkadaşı Oriana Sabatini de yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Şu anda çok iyiyim ama 2-3 gün önce kendini çok kötü hissediyordum. Bize sadece dinlenmemiz gerektiğini söyleyerek bazı reçeteli vitaminler verdiler.



Hastalık önce size grip gibi geliyor. Tüm vücudunuzda acı hissediyorsunuz ve yorgun hissediyorsunuz. Hep ölçtüm ama benim ateşim çıkmadı. Önce ben ciğerlerimden garip sesler duydum sonra Paulo da aynı şekilde hissettiğini söyledi.



Normal grip gibi başlayıp bunları yaşadık. Dokuz gün boyunca karantinada kaldık ve 31 Mart'ta tekrar teste gireceğiz."