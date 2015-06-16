DW'nin Küresel Medya Forumu 22 Haziran'da başlıyor



ABD Başbakanı Barack Obama’nın Twitter’da 60 milyon, Papa Françesko'nun 20 milyon, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ise 13 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Uzmanlar internet ve sosyal medyanın artık siyasetin ve diplomasinin önemli araçlarından sayıldığını, 170’den fazla devlet ve hükümet başkanının kişisel Twitter hesabı olduğunu belirtiyorlar.

130 ülkeden 2 bin kişi

22 Haziran’da başlayacak ve üç gün sürecek olan Küresel Medya Forumu’na 130 ülkeden 2 bin kişi katılacak, bunlar arasında 500’den fazla gazeteci hazır bulunacak. 40 kadar toplantıda farklı konular ele alınacak. İnternetin aşırı çevrelerin propaganda alanına dönüştürülmesi nasıl önlenir, neler yapılabilir? Petrol ve su gibi kaynaklar konusunda çıkan anlaşmazlıklardan ne gibi güvenlik riskleri doğabilir? Örneğin interaktif bir bilgisayar simülasyonu böyle bir anlaşmazlık konusunda yapılan haberciliğin bu anlaşmazlığı nasıl etkileyebildiğini gözler önüne sermişti. Öte yandan örneğin Ukrayna’daki anlaşmazlığın silahlarla yürütülen bir anlaşmazlık olmaktan çıkıp, gittikçe bir enformasyon ve propaganda savaşına dönüşmesi de Medya Forumu'nda üzerinde durulacak konular arasında bulunuyor.

Çeşitli kesimler arasında bağ kuruluyor

DW Medya Servisi'nin iki yöneticisinden biri olan Ralf Nolting, Medya Forumu'nun organizatörlerinden. Nolting'e göre Küresel Medya Forumu, uzmanlar, medya mensupları ve medya kullanıcıları arasındaki bağı kuruyor, bu alandaki boşlukları dolduruyor: “DW olarak bizler iklim, ekonomik gelişmeler, kalkınma işbirliği ve sağlık gibi alanlarda uzmanlarla düzenlediğimiz konferanslarda şunu saptadık: Oraya gelen uzmanlar, burada yapılan tartışmaların, bu özel konferanslardan çıkan sonuçların geniş bir kamuoyu kitlesi ile buluşmasının önemine dikkat çekiyorlar. Katılımcıların hemen tümü, küresel gelişmelere ilişkin edinilen birikimlerin medya tarafından geniş kitlelere iletilmesinin ve sorunlar konusunda insanların hassasiyetinin artırılmasının ve mümkünse sorunlara çözüm bulunmasında yardımcı olunmasının son derece önemli olduğunu vurguluyorlar.”

Temsiliyet kabiliyeti yüksek

Nolting aynı zamanda Küresel Medya Forumu’na katılan gazetecilerden de son yıllarda çok olumlu tepkiler aldıklarını, gazetecilerin Bonn’da edindikleri bilgileri, birikimleri doğrudan haber olarak kullanabildiklerini anlatıyor: “Küresel Medya Forumu’nda temsil edilen medya kuruluşlarının etkisini sayısal olarak dile getirebilsek, ortaya devasa bir rakam çıkardı. Ve Bonn’a davet ettiğimiz medya mensupları, medya kullanıcıları vs. vasıtasıyla küresel çapta ne kadar büyük boyutlarda bir insan kitlesine ulaştığımız konusunda hayrete düşerdik.”

Vitali Kliçko ile Scilla Elsworthy de davetli

Ralf Nolting, bu yılki Medya Forumu'nda hazır bulunacak farklı iki şahsiyete işaret ediyor: Eski Boks Şampiyonu ve şimdiki Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ile üç kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş olan, merkezi Londra’daki Oxford Araştırma Grubu’nun kurucularından Scilla Elsworthy… . Nolting, Elsworthy'nin ekonomi çevreleri ile siyaset önderlerinin yeryüzünün yaşanılır kılınması için akıllarını başlarına alıp, gerekli olan şeyleri yapmaları için gayret gösteren bir kişilik olduğunu özellikle vurguluyor.

Bobs’da kazananlar, ödüllerine kavuşacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da DW’nin düzenlediği online aktivizm yarışması Bobs’da kazananlar, ödüllerine Küresel Medya Forumu’nda kavuşacak. Ödüle layık görülenler arasında yer alan ABD’de yaşayan Bangladeşli blog yazarı Rafida Bonya Ahmed, öldürülen eşinin yarıda kalan görevini devam ettiriyor. Rafida'nın ateist eşi, bir kitap fuarına katılmak için gittikleri Bangladeş'te zalimce öldürülmüştü. Bobs'da bu yıl ilk kez verilen İfade Özgürlüğü Ödülü'ne ise Suudi Arabistan'da hapis yatan blog yazarı Raif Bedevi layık görülmüştü. 31 yaşındaki Bedevi 2014 Mart ayında İslam'a hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis, bin kırbaç ve yaklaşık 200 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.