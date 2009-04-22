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Spor

Dwight Howard yılın savunmacısı

22 Nisan 2009 02:32


Orlando Magic pivotu Dwight Howard, NBA’de sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi.


Doğu Konferansı’nda şampiyonluk iddiası bulunan Orlando Magic’te forma giyen Dwight Howard, NBA’de yılın savunmacısı seçildi.

2008-09 sezonunu hem ribaund hem de blok kralı olarak tamamlayan Howard, NBA tarihinde bunu başaran beşinci oyuncu oldu.

23 yaşındaki Howard, tarihte bu ödülü kazanan en genç oyuncu olurken, oylamada LeBron James ikinci, Dwyane Wade de üçüncü sırada yer aldı.

NBA’deki beşinci sezonunu tamamlayan Howard, 13.8 ribaund ve 2.9 blok ortalamaları tutturdu.

2004 NBA Draftı’nda bir numaradan seçilen 2.11 boyundaki Howard, ödülü alırken yaptığı konuşmada çok mutlu olduğunu ve bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Howard, takım arkadaşlarıyla da şakalaşmayı ihmal etmedi.

Howard “Bu ödülü kazanan en genç oyuncu olmak benim için büyük bir onur. Koç Stan Van Gundy’nin üzerimde emeği büyük. Ancak savunma bir takım işidir. Jameer Nelson, Hidayet Türkoğlu ve Rashard Lewis başta olmak üzere diğer tüm takım arkadaşlarıma rakiplerin onları geçmesine izin verip bana blok yapma şansı doğurdukları için teşekkür ediyorum”dedi.

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