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Dünya

Dwayne "The Rock" Johnson: Halk isterse başkanlığa aday olabilirim

17 Şubat 2021 15:20

T24 Dış Haberler

Aktör ve eski Amerikan güreşi yıldızı Dwayne "The Rock" Johnson, halktan destek alırsa ABD başkanlığına aday olabileceğini söyledi.

USA Today'e konuşan Johnson, "Eğer halk bunu isterse gelecekte başkanlığa aday olmayı düşünebilirim" dedi ve ekledi; "Bu konuda ciddiyim, soruyu geçiştirmeye çalışmıyorum".

Johnson, "Ancak halk isterse bunu yaparım. O yüzden dinleyeceğim ve nabız tutacağım" dedi.

"The Rock" lakaplı aktör, 2017'de verdiği bir söyleşide başkanlığa aday olmayı "ciddi anlamda düşünebileceğini" söylemişti. 

Dwayne "The Rock" Johnsonbaşkanaday
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