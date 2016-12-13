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Dünya
Deutsche Welle

DW muhabiri Donetsk'e sokulmadı

Resmi izin almasına ve mülakat yapmasına izin verilmiş olmasına rağmen Deutsche Welle ekibinin Donetsk’e girmesi engellendi.

13 Aralık 2016 16:16

Doğu Ukraynalı ayrılıkçılar Deutsche Welle muhabirinin "Donetsk Halk Cumhuriyeti"ne girmesine izin vermedi. Christian Trippe kamera ekibiyle birlikte dört saat sınırda bekletildikten sonra Kiev yönetiminin kontrolündeki Ukrayna topraklarına geri gönderildiklerini bildirdi.

Tripe ve ekibi İsviçreli diplomat Alexander Hug başkanlığındaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinin Donetsk'teki incelemelerini takip edecekti. DW muhabiri, tek taraflı ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bölgeye giriş iznine de sahipti ve "Halk Milisi"nin bir üyesiyle mülakat yapmasına da izin verilmişti. Sınır muhafızları ise DW muhabiri ve ekibinin Donetsk'e girmesini yasakladılar ve yasaklama nedeninin Donetsk güvenlik servisinden öğrenilebileceğini söylediler.

Ukrayna anlaşmazlığının patlak verdiği 2014 yılına kadar Donetsk ülkenin en önemli ekonomik bölgeleri arasında yer almaktaydı. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Moskova yanlısı ayrılıkçılar Donetsk'in idari birimlerini işgal ederek nizami Ukrayna ordusuyla savaş başlatmışlardı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AG, BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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