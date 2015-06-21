DW, 24 saat İngilizce yayın yapacak haber kanalı açıyor



Deutsche Welle (DW) Genel Müdürü Peter Limbourg, 24 saat İngilizce yayın yapacak haber kanalının köklü kurumun tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

DW'nin dengeli ve ciddi haberciliğiyle tanındığına ve saygınlık kazandığına işaret eden Limbourg, "Yeni haber kanalı DW'nin bu yönünü daha da derinleştirecek" dedi. Limbourg, yeni haber kanalının Almanya'ya gösterilen yoğun ilginin içerikle karşılanmasını da sağlayacağını kaydetti. (DW) Genel Müdürü Peter Limbourg, "DW izleyicileri ve takipçilerinin kendilerini 'özel' hissetmelerini sağlayacak yapımlara imza atılacak" ifadesini kullandı.

Saat başı haber

İngilizce yayın yapacak haber kanalının saat başı haber vereceğini belirten DW Haber Müdürü Carsten von Nahmen, özellikle Afrika ve Asya'daki gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi.

24 saat İngilizce yayın yapacak haber kanalı için Moskova, Brüksel ve Washington'da bulunan DW stüdyolarına yenileri eklendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Nijerya'nın Lagos kentinde bürolar kuruldu. Tayland'ın başkenti Bangkok ve Mısır'ın başkenti Kahire'de muhabirler görevlendirildi.

Avrupa ve Kuzey Amerika'ya büyük önem vermeye devam edeceklerini belirten DW Haber Müdürü Carsten von Nahmen, "Gerektiğinde risk için cesaret ortaya koyarak izleyicilerimizi şaşırtmak istiyoruz. 'İyi ki DW kanalını açmışım, buna değdi doğrusu' demelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Muhabir ağı ve sosyal medya

Bu hedefe varmak için bir muhabir ağı kurduklarını belirten Carsten von Nahmen, "Yeni kurulan sosyal medya biriminin de desteğiyle rakip yayın kuruluşlarına kıyasla daha hızlı bir şekilde gelişmeleri ekrana taşıyacak ve böylece izleyicilerimizin nezdinde puan toplayacağız" diye konuştu.

DW'nin 24 saat İngilizce yayın yapacak haber kanalı için Berlin'de son teknolojilerle donatılmış modern bir stüdyo kuruldu. Stüdyo görüntü sisteminin merkezinde bir ton ağırlığındaki videowall sistemi yer alıyor. 12 metre genişlik ve 2 metre uzunluğa sahip videowall sistemi haber sunumuna fotoğraf, video ve hareketli grafik gibi görsel unsurların eklenmesini mümkün kılıyor.

DW Televizyonu İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Arapça ve İspanyolca yayınlarına da devam ediyor.