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Dünya

Dvautoğlu Afganistan Konferansına katılacak ANKARA (A.A)

02 Aralık 2011 12:58

-Dvautoğlu Afganistan Konferansına katılacak ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - Almanya'nın Bonn kentinde 5 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Afganistan Konferansı'na Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Konferansa, 90'dan fazla ülkenin yanısıra Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, AGİT, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerden temsilcilerin davet edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sayın Bakanımız, Konferans sırasında, 2 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen Afganistan için İstanbul Konferansında kabul edilen 'Güvenli ve İstikrarlı bir Afganistan için Bölgesel Güvenlik ve İşbirliğine dair İstanbul Süreci' de dahil olmak üzere ülkemizin Afganistan'a katkılarını gündeme getirecektir. Sayın Bakanımızın, toplantı marjında diğer katılımcı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşmelerde bulunması da planlanmaktadır."

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