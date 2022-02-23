Düzensiz göçmenleri "İstanbul'a geldiniz" diyerek Osmaniye'de indirdiler

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince; otogar civarında kimlik belgesi olmayan 32 Afgan uyruklu kişinin, yaklaşık bir hafta önce 'kaçakçılara' kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri belirlendi. Şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları öğrenildi.

Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afgan, otobüs şoförü A.Ş. tarafından "İstanbul’a geldiniz" denilerek Osmaniye’de indirildi. Otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.