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Düzensiz göçmenleri "İstanbul'a geldiniz" diyerek Osmaniye'de indirdiler

Afgan göçmenler, sınır dışı edilecek

23 Şubat 2022 13:10

Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin yolculuğu Osmaniye’de son buldu. 'Kaçakçılar' tarafından dolandırılan Afganlar, İstanbul diye Osmaniye’ye bırakıldı. 32 kişi, sınır dışı edilmek üzere Malatya Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
 
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince; otogar civarında kimlik belgesi olmayan 32 Afgan uyruklu kişinin, yaklaşık bir hafta önce 'kaçakçılara' kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri belirlendi. Şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları öğrenildi.
 
Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afgan, otobüs şoförü A.Ş. tarafından "İstanbul’a geldiniz" denilerek Osmaniye’de indirildi. Otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.
 
Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü’ne getirilen Afganistanlı 32 kişi, insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
 
 
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