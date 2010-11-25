‘Düzenli vergi ödeyenlere 2012 yılında jest olabilir’

T24



‘Vicdanlar olabilir diyor’



İş dünyasının vergisini günü gününe ödeyene de kolaylık yapılması hakkında dün açıklamalar yapmıştı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Birçok isim, vergisini geciktiren ya da ödemeyenlere tanınan kolaylıkların yanı sıra ödemesini zamanında yapmış mükelleflere de kolaylık getirilmesini istemişti.İNTES’in “Ekonomik Kalkınma ve İnşaat Sektörü” toplantısında konuşan Babacan, vergi borcunu günü gününe ödeyenlere bir indirim olup olmayacağına ilişkin olarak şunları söyledi:“2011 bütçemizde şu anda bununla ilgili bir öngörü yok. 2012 bütçesi yapılırken bunlar dikkate alınabilir. Aynı sosyal güvenlik priminde olduğu gibi, günü gününe vergi ödeyenler için kurumlar vergisinde ve gelir vergisinde de büyük kolaylık sağlanabilir 2012 için, ama 2011 için bizden bunu talep etmeyin.İstikrar hepimizin en çok koruması gereken kavram. Aksi halde 2011 bütçesini geçireceksiniz, arkasından ilk yasa tasarısında bütçe gelirlerini ciddi azaltacak bir madde koyacaksınız. Buna toleransımız yok. Günü gününe ödeyenlere bir taltif, bir güzellik, bir kolaylık olmalı mı? Belki vicdan muhasebesine koyduğunuzda olabilir gibi görünüyor, ama bir vicdan muhasebesi var, bir de paranın muhasebesi var. Paranın muhasebesinde hata yaparsak o zaman işler sıkıntıya girebilir.”