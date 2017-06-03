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Spor

Düzenli egzersiz kanserden koruyor

Prof. Dr. Ahmet Özet: Egzersiz kanser görülme sıklığını yüzde 40 azaltıyor

03 Haziran 2017 15:56

Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özet, düzenli egzersizin kanser görülme sıklığını yüzde 40 azaltabileceğini belirtti.

"Yaşam boyunca fiziksel açıdan aktif olmak özellikle kolorektal ve meme kanseri olmak üzere birçok kanser riskini azaltmaktadır." ifadesini kullanan Özet, düzenli egzersizin prostat, endometrium, akciğer, testis, over gibi kanser türlerinin de görülme düzeylerini önemli oranda azalttığını dile getirdi.

 

"Egzersizin türü ve süresi de önemli"

 

Prof. Dr. Özet, egzersiz ve kanserden korunma arasındaki ilişkiyi sağlayan en önemli mekanizmalardan birinin, kilo kontrolü ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmak olduğunu vurguladı.

Yağ dokusunun endojen östrojen ve testosteronun başlıca kaynağı olduğuna işaret eden Özet, bu hormonlardaki artışın meme ve prostat kanserleri için risk faktörü oluşturduğunu söyledi.

Kanserden korumada egzersizin türü, şiddeti ve süresinin de çok önem taşıdığına dikkati çeken Özet, tek seferde ve çok şiddetli egzersiz yapıldığında üretilen antioksidanın savunma sisteminin kapasitesini aşacağını kaydetti. Özet, bu nedenle kanser riskini azaltmak amacıyla kısa süreli, orta şiddetli egzersiz yapılması önerisinde bulundu.

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