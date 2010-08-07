-DÜZELTME -AB'DEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK BRÜKSEL (A.A) - 08.07.2010 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin kısmi iptal kararına rağmen Türkiye'nin AB katılım müzakereleri açısından anayasa değişikliği paketine desteğini bildirdi. AB Komisyonu sözcülerinden Ferran Tarradellas Espuny, Anayasa Mahkemesinin dünkü kararını not aldıklarını ve özellikle gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından konuyu daha ayrıntılı analiz edeceklerini bildirdi. Kararla ilgili ilk değerlendirmelerinde, anayasa değişikliği paketinde "Anayasa Mahkemesi ve HSYK'ya üye seçim yöntemi gibi sınırlı unsurların iptal edildiği" sonucuna vardıklarını kaydeden Tarradellas Espuny, "Anayasa değişikliği paketinin olumlu adım olduğu inancımızı, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından da korumaya devam ediyoruz" dedi. Ferran Tarradellas Espuny, 12 Eylüldeki referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketinin AB'nin yıllardır ilerleme raporlarında ve katılım ortaklığı belgesinde vurguladığı Türkiye'nin noksanlarına çözüm ürettiğini söyledi.