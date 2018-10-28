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(DÜZELTEREK YENİDEN) TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU 

  Haber: Ümit KOZAN / İSTANBUL DHA  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman dün akşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Mustafa Nusret Turha

28 Ekim 2018 13:48

 

Haber: Ümit KOZAN / İSTANBUL DHA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman dün akşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan\'ın oğlu Mustafa Nusret Turhan\'ın nikah törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki yapılan nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Binali Yıldırım, Fuat Oktay, İsmail Kahraman yaptı. Kuran\'ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah törenine çok sayıda siyasetçi katıldı. TBMM Başkanı Yıldırım törende , esprili bir şekilde gençlere öğüt verdi.

Görüntü dökümü:
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-Nikah töreni
-Binali Yıldırım\'ın konuşması
-Yıldırım\'ın nikah cüzdanını damada vermesi
-Genel ve detaylar 
 

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