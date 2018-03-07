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 (düzelterek yeniden) SURİYELİ İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ: 1 KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki kavgada bir kişi ağır yaralandı

07 Mart 2018 17:40

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Kavga saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtiler iki grup henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli  hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri
-Olay yerinden görüntüler


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