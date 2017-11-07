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(Düzelterek yeniden) - Kağıthane'de intihar

Sayın Yazıişleri Müdürleri'nin dikkatine, "Kağıthane'de cinayet" başlıklı haberimizi polis kaynaklarından verilen bilgilere göre düzelterek yeniden geçiyoruz

07 Kasım 2017 17:51

Sayın Yazıişleri Müdürleri\'nin dikkatine, \"Kağıthane\'de cinayet\" başlıklı haberimizi polis kaynaklarından verilen bilgilere göre düzelterek yeniden geçiyoruz.

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 Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Kağıthane Sultan Selim Mahallesi\'nde bir kişi silahla intihar etti.
Sanayi Mahallesi Muhtarlığı önüne gelen Cahit Ö. başına tabanca ile ateş ederek ihtihar etti. Cebinden, \"Ölümünden kimse sorumlu değildir\" yazılı bir not çıktığı belirtilen Cahit Ö.\'nün borçları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü. 

 

(FOTOĞRAF)

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