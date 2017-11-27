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(Düzelterek yeniden) - 16 yaşındaki kızı eşarpla boğan cezaevi firarisi sağlık kontrolünden geçirildi

YENİDEN _________ İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki sevgilisi Dilek İ

27 Kasım 2017 18:26

YENİDEN

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İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa\'da 16 yaşındaki sevgilisi Dilek İ.\'yi boğarak öldürtükten sonra bavula koyan Ahmet Tazeoğlu\'nun poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.  Ahmet Tazeoğlu ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi.

DAHA ÖNCE 29 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan şüpheli  Ahmet Tazeoğlu\'nun daha önceden hakaret, mala zarar vermek, 12 ayrı kasten yaralama, gasp, ruhsatsız silah bulundurmak, 3 kez çocuğu zorla alıkoyma, 1 kez çocuğun cinsel istimarı suçlarından daha önceden polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında toplam 29 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

(FOTOĞRAF)

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