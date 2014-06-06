Düzce'yi sel vurdu

Düzce’de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Cumayeri İlçesi’nde ise çok sayıda işyeri ve evi su bastı. Şehirlerarası yol yağmur sularının taşıdığı çamur yüzünden ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.

Hasan Kaya'nın DHA'da yer alan haberine göre, Düzce’de sağanak yağmur aralıklarla etkili oluyor. Kentte derelerin taşması sonucu birçok köyde tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Şehirde metrekareye 20.6 kilogram yağış düştü. Cumayeri ve Yığılca’da birçok köy yağmur yağışından olumsuz etkilendi. Cumayeri deresinin taşması sonucu ilçe merkezinde birçok işyeri ve evlerin alt katlarını su bastı.

Vatandaşlar evlerine ve işyerlerini dolan suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri ise çalışma yaptı. Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Cumayeri’ne gelerek vatandaşlara yardımcı oldu. Cumayeri’nin rafting merkezi Dokuzdeğirmen köyünün yolu bir süre ulaşıma kapandı. Düzce, Cumayeri, Çilimli ve Yığılca ilçelerine bağlı toplam 17 köy yolunun yağmur yağışı nedeniyle hasar görmesi sonucu kapandığı İl Özel İdaresi’nin bölgelerde çalışma yaptığı öğrenildi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce’nin Cumayeri İlçesi’ne bağlı Dokuzdeğirmen Köyü’nde yolun sularla kaplanması nedeniyle rafting tesislerinde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı. İş makinesinin kepçesine bindirilen kişiler güvenli bir bölgeye taşındı. İl Özel İdare ekipleri, Cumayeri’nde yağmur sularıyla kaplanan ulaşımının sağlanamadığı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Cumayeri’nde yaklaşık 50 işyerini su basarken, esnaflar kovalarla işyerlerindeki suları boşaltarak temizlik yaptı.