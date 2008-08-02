Düzcespor ve Bandırmaspor 3. Lig'de

Tempo24-

Düzcespor, 5 yıl aradan sonra 3. Lig'e yükselme başarısı göstermiş oldu.

5 yıl önce amatör kümeye düşen Düzcespor, Kayseri'de oynanan 3. Lig'e yükselme maçlarında rakibi Rize Çaykur'u 3-2 yenerek 3. Lig'e yükseldi.

Maçtan sonra Düzce'ye gelen futbolcular, kentte büyük bir coşkuyla karşılandı.

Anıtpark meydanını dolduran taraftar topluluğu söyledikleri marşlarla sevinç gösterilerinde bulundu.

Futbolcular kürsüye çıkarken aldıkları kupayı havaya kaldırarak şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla yaşadılar.



BANDIRMA'DA BÜYÜK COŞKU

Bolu'da oynanan bir diğer maçta Bandırmaspor, Kocaeli Suadiye Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı.



2004-05 yılında amatör kümeye düşen Bandırmaspor'da 3 yıl aradan sonra tekrar TFF 3. Lig'e yükselmiş oldu.



Bandırma'da 3. Lig coşkusunu taraftarlar doyasıyla yaşadı.



Teknik Direktörlüğünü bir zamanların efsane oyuncuları arasında gösterilen İlyas Tüfekçi'nin yaptığı Bandırmaspor kafilesini, ilçenin girişinde binlerce taraftar uzun araç konvoyuyla karşıladı.



Bandırmaspor'u taşıyan otobüsün meydana gelmesiyle daha da artarken, havai fişek gösterisi de yapıldı.



Yoğun kalabalığın arasından meydana gelen futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler şampiyonluğu meydanı dolduran taraftarlarla birlikte kutladı. Taraftarlar futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Mehmet Kılkışlı ve Teknik Direktör İlyas Tüfekçi'ye uzun süre sevgi gösterilerinde bulundu.



Bandırma'da taraftar gecenin geç saatlerine kadar şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı'nda çalınan müzik eşliğinde eğlenerek kutladılar.

Kutlamalar sırasında başkan Mehmet Kılkışlı, bir konuşma yaparak taraftarlara teşekkür etti.



Kılkışlı, bugünlere çok büyük emek ve çaba sarfederek geldiklerini belirterek, artık hedeflerinin TFF 2. Lig olduğunu söyledi.