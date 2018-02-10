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Düzcespor-Kozan Belediyespor: 1-0

Düzcespor-Kozan Belediyespor: 1-0 Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) Stat: 18 Temmuz HAKEMLER: Alper Oran (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu(xx), Serhat Sağır(xx) DÜZCESPOR:  Ali (xxx) - Hüseyin (xx) (Dk

10 Şubat 2018 22:55

Düzcespor-Kozan Belediyespor: 1-0

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Stat: 18 Temmuz
HAKEMLER: Alper Oran (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu(xx), Serhat Sağır(xx)
DÜZCESPOR:  Ali (xxx) - Hüseyin (xx) (Dk.70 Mustafa xx), İsmail Türk (xx) (Dk.88 Ebusıdık), Ferhat (xx), Buğra (xx), Kemal (x) (Dk.58 Çağrı xx), Tayfun (xx), Burçak (xx), Hayrettin (xx), Enver (xxx), Oktay (xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Zekariya (xx) - Oğuzhan (xx), Ömer (xx), Sedat (xx) (Dk.54 Ahmet xx), Yasin (xx) (Dk.65 Ziyaettin xx), Emrah (xx), Murat (xx), Ertuğrul (xx), Savaş (xx), Semih (xx), Rıdvan (xx)(Dk.75 Metehan xx)
GOL: Dk.74 Çağrı (Düzcespor)
SARI KART: İsmail, Ferhat (Düzcespor), Sedat, Yasin (Kozan Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grupta Düzcespor sahasında Kozan Belediyespor\'u 1-0 yendi.
İsmail\'in ara pasında topla buluşan Çağrı sol kenardan düzgün bir vuruşla takımını 74. dakikada öne geçirde ve evsahibi takım mücadeliyi tek golle kazandı.
Ayrıca bir takım açılış ve etkinliklere katılmak üzere Düzce’ye gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü maçı da takip ederek, galibiyetin ardından futbolcuları tebrik etti. Bakan Faruk Özlü takımla soyunma odasında resim çektirirken, “Her zaman başarılı olun moralinizi yüksek tutun. Biz sizi destekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.
FOTOĞRAFLI 

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