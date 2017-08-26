Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
STAT: Düzce 18 Temmuz Stadyumu
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Görkem Kargıage (xxx), Ramazan Ufuk Avdaş (xxx)
DÜZCESPOR: Çağrı (xxx)- Hüseyin (xx), Muzaffer (xxx) (Dk.69 Bedirhan), İsmail (xx) (Dk.57 Oktay xx), Serhat (xx) (Dk.45 Emin xx), Tayfun (xxx), Zihni (xx), Furkan (xx), Burçak (xxx), Ahmet (xx), Enver (xxx)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (x)- Aytek (xx), İslam (xx), Ahmet (xx) (Dk.45 Mert xx), Uğur (xx), Cemal (xx), Fatih (x), Muhammed (xx) (Dk.78 Furkan xx), Hüseyin (xx), Serkan (xx), Uğur (xx)
GOL: Dk.9 Serhat (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Mert (Halide Edip Adıvarspor), Muzaffer, Serhat, Furkan (Düzcespor)
TFF 3\'üncü Lig’de Düzcespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor\'u 1-0 mağlup etti.
9\'uncu dakikada Düzcespor atağında Hüseyin\'in derinlemesine pasında hareketlenen Serhat topu filelerle buluşturdu: 1-0.
43\'üncü dakikada Halide Edip Adıvarspor\'lu Fatihin vurduğu top direkten döndü.
Maç Düzcespor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.