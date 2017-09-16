Düzcespor-Bergama Belediyespor: 2-0

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

STAT: 18 Temmuz

HAKEMLER: Ömer Şivka(xx), Selim Şenöz(xxx), Barış Düşova (xxx)

DÜZCESPOR: Çağrı (xxx)- Muzaffer (xx), Serhat (xx)(Dk.57 Emin xx), Bedri (xx), Çağrı (xx)(Dk. 57 Ahmet xx), Buğra (xx), Tayfun (xx), Zihni (xxx), Furkan (x), Burçak (xxx), Oktay (xx)(Dk. 72 Mustafa xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x)- Ahmet (x), Emre (xx), Berkant (x)(Dk. 66 Erdin xx), Samet (xx), Hakan (xx), Anıl (xx), Hacı Ömer (x), Kaan (xx)(Dk.45 Volkan xx), Ozan (xx), Berk (xx)

GOLLER: Dk. 19 Burçak, Dk. 64 Muzaffer (P) (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Bedri, Ahmet, Mustafa (Düzcespor), Ozan, Samet, Anıl (Bergama Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR : Dk 8 Hacı Ömer, Dk. 60 Ahmet (Bergama Belediyespor)

TFF 3’ncü Lig’de Düzcespor, sahasında Bergama Belediyespor’u 2-0 yendi.

8\'inci dakikada Hacı Ömer, rakibini topsuz alanda düşürdü ve kırmızı kart gördü.

19\'uncu dakikada Burçak, sağdan yapılan ortada ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

60\'ıncı dakikada Ahmet rakibini ceza sahasına düşürünce hakem penaltı verdi. Ahmet, direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

63\'üncü dakikada Muzaffer, penaltıyı kullandı, topu filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Düzcespor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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