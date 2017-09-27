Düzcespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-4

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA) -
STAT: 18 Temmuz
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy(xx), Emrah Akkaya(xxx), Samet Özkul(xxx)
DÜZCESPOR: Çağrı (x), İbrahim (x), Hüseyin (x) (Dk. 31 Buğra xx), Çağrı (xx), Mustafa (x), Kemal (x) (Dk. 52 Serhat), Tayfun (xx), Zihni (xx), Hayrettin (xx)(Dk. 33 Furkan), Enver (xx), Oktay (x)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx), Kürşat (xx)(Dk. 75 Kaan xx), Abdurrahman (xx), Umut (xxx), Alper (xxx), Ali (xxx), İsmail (xxx)(Dk. 53 Hüseyin xx), Mehmet (xx)(Dk. 70 Kaan xx), Ufukhan (xxx), Mehmet (xx), Erhan (xx)
GOLLER: Dk. 13 Umut, Dk. 48 Alper, Dk. 53 İsmail, Dk. 70 Ali (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: İbrahim, Hüseyin, Oktay (Düzcespor) - Kürşat (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
TFF 3\'ncü Lig\'de Düzcespor sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a 4-0 mağlup oldu.
13\'üncü dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Umut\'un çektiği şut ağlara gitti: 0-1
45\'inci dakikada ilk yarının tamamlanması ile oyuncular soyunma odasına giderken Düzcespor Teknik Sorumlusu Taner Öcal hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy\'a tepki gösterdi ve ardından hakem tarafından tribüne gönderildi.
48\'inci dakikada Ali\'nin ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla buluşan Alper\'in şutu ağlarla buluştu: 0-2
53\'üncü dakikada Ali\'nin attığı pasın ardından topla ilerleyen İsmail topu ağlara gönderdi: 0-3
70\'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Ali\'nin ceza sahası içerisinden çektiği şut ağlara gitti: 0-4
Karşılaşma Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un 4-0\'lık galibiyeti ile sona erdi.
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