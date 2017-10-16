Düzce'deki otel odasında ölü bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, 57 yaşındaki Mustafa Kıroğlu, konakladığı otelin odasında ölü bulundu.

Kültür Mahallesi, Mansur Bayram Caddesi üzerinde bulunan otele 2 gün önce gelen Kıroğlu, odasından çıkmadı. Kıroğlu\'nun odadan 2 gündür çıkmadığını fark eden görevliler, durumdan şüphelendi. Odaya giren görevliler, Kıroğlu\'nu yatakta hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle otel odasına gelen 112 Acil Servis ekibi, yaptığı kontrolde Kıroğlu\'nun öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cumhuriyet savcısı eşliğinde, odada inceleme yaptı. Ardından Kıroğlu\'nun cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Vücudunda yara izine rastlanmayan Mustafa Kıroğlu\'nun kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.



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