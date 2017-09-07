Düzce'de 'Yakın Karadeniz Baja Rallisi' start aldı

Düzce\'de düzenlenen \'Yakın Karadeniz Baja Rallisi\' start aldı. 4 gün sürecek yarışların ilk etabında sıralama yarışı yapıldı.

Türkiye Motor Sporları Federasyonu\'nun, Düzce Valiliği, kaymakamlıklar ve belediyelerin desteğinde gerçekleştirilen Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi\'ne 4 kategoride 100 sporcu katıldı. 4 gün sürecek rallinin sıralama yarışları Anıtpark Meydanı\'nda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Türkiye Motor Sporları Federasyonu İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan\'ın start vermesiyle başladı.

Sıralama yarışlarının ardından sporcular 4 gün boyunca sırasıyla Kaynaşlı, Akçakoca, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerini kapsayan toplam 450 kilometrelik parkurda mücadele edecek. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçak ve oğlu Abdullah Olçak anısına özel bir etap oluşturulan yarışlar Kaynaşlı Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesislerinde sona erecek.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, \"Yakın Karadeniz Baja Rallisi\'nin Düzce\'de ikincisini yapıyoruz. Bu yılki yarışlarımız 4 gün boyunca 4 etapta devam edecek ve 450 kilometre sürecek. Bu yılki yarışlarımızı 15 Temmuz şehitlerimizin anısına isimlendirdik. Yarışlara Abdullah Olçak ve Erol Olçak ismini verdik. Etabın 4 gün boyunca kaza bela olmadan geçmesini diliyoruz. İlimizin tanıtımına önemli katkısı olacağını düşünüyoruz\" dedi.

Asbaşkan Akülke ise federasyon olarak Düzce\'de, uluslararası boyutta bir dünya şampiyonası hayal ettiklerini söyledi. Akülke, \"450 kilometrelik parkur oluşturduk. Bugün Kaynaşlı-Yığılca ve Akçakoca etapları koşulacak akşam ise Akçakoca\'da ekstrem etapla son bulacak. Yarış uluslararası bir yarış olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki yıl otomobil ve off-road\'a açacağız. Kentin doğası ve coğrafi yapısı buna uygun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Zülkif Dağlı\'nın start vermesi

- Vali Dağlı\'nın açıklamaları ve detaylar var

- Yarışlar

HABER-KAMERA: TEZCAN SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)