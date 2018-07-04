Düzce'de vatandaşlar Melen Çayı kenarına dökülen çürük soğanları topladı

Düzce'de Melen Çayı kenarına kim tarafından döküldüğü belli olmayan soğanları ayıklayarak sağlam olanları evlerine götürdü.

Sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Melen Çayı kenarına soğan döküldüğünü gören vatandaşlar tek tek ayıklamaya çalıştıkları soğanları topladıklarını poşetlere koydu.

Soğan toplayanlardan Mustafa Yurdakul, "Buraya 1 kamyon soğan dökülmüş. Çoğunluğu çürük ama içlerinde sağlamları da var. Fiyatı pahalı olduğu için ben de topladım" dedi.

Belediye ekipleri de soğanların kim tarafından döküldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.