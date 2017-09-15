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Düzce'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde esrar ve hintkeneviri ile yakalanan G

15 Eylül 2017 17:26

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca İlçesi\'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde esrar ve hintkeneviri ile yakalanan G.D., gözaltına alındı. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Aktaş Köyü\'nde ihbar üzerine G.D.\'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada saksılar içinde 22 kök hintkeneviri, 3.26 gram toz esrar, 1 kilo 580 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 14 adet esrar paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece, \'Uyuşturucu madde imal ve ticareti\' suçundan tutuklandı.

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