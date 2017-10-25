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Düzce'de uyuşturucuya 1 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE merkeze bağlı Yayakbaşı Köyü'nde, evinde 5 gram esrar ve 3 kök marihuana bitkisi ele geçirilen F

25 Ekim 2017 16:51

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE merkeze bağlı Yayakbaşı Köyü\'nde, evinde 5 gram esrar ve 3 kök marihuana bitkisi ele geçirilen F.T. adlı kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine F.T.\'nin köydeki evine baskın yaptı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda boyları 100 ile 150 santim arasında değişen 3 kök marihuana bitkisi ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi. F.T., \'Yasadışı kenevir ekimi\', \'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak\' suçundan gözaltına alındı.

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