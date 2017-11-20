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Düzce'de uyuşturucu ticaretinden 5 Afgan'a gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

20 Kasım 2017 15:20

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nusrettin ve Şerefiye mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Afganistan uyruklu M.S., D.O., U.S., K.K. ve L.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır 69 gram afyon sakızı, 34 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 106 uyuşturucu madde satışı yapmak için kullanılan kilitli poşet ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 750 lira para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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